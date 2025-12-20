मुमताज ठुकरा चुकीं टीवी के सैकड़ों प्रस्ताव, बोलीं- पैसा फेंको; तमाशा देखो

दिग्गज अभिनेत्री मुमताज भले ही फिल्मी दुनिया में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन अपनी दो टूक बयानबाजी को लेकर वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने टीवी में काम करने को लेकर बड़ा खुलासा किया। मुमताज ने बताया कि वो कम फीस की वजह से छोटे पर्दे से दूरी बनाए रखती हैं। मुमताज ने ये भी बताया कि दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र संग टीवी पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उन्होंने 18 से 20 लाख रुपये लिए थे।

खुलासा 'इंडियन आइडल' में शिरकत करने के लिए मुमताज को मिले 18-20 लाख साल 2023 में धर्मेंद्र और मुमताज करीब 50 साल बाद पहली बार साथ टीवी पर दिखे थे। दोनों 'इंडियन आइडल' के 13वें सीजन में बतौर मेहमान शामिल हुए थे। हाल ही में मुमताज ने इस अनुभव पर खुलकर बात की और बताया कि उन्हें टीवी पर ज्यादा नजर आना पसंद नहीं है, क्योंकि आमतौर पर वहां उन्हें उनकी मेहनत के मुताबिक भुगतान नहीं मिलता। उनके मुताबिक, शो में शिरकत करने के लिए उन्होंने 18-20 लाख रुपये की फीस ली थी।

दो टूक अपनी कीमत से समझौता किसी सूरत में नहीं करेंगी मुमताज विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर मुमताज ने कहा कि आज भी उन्हें टीवी पर आने के प्रस्ताव मिलते हैं। उन्होंने बताया कि वो बस टीवी पर पहली और आखिरी बार धर्मेंद्र के साथ नजर आई थीं। इसके बाद उनसे 100 से ज्यादा बार संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उनकी अपनी तय फीस है। कोई कम पैसों में करे या मुफ्त में शो में जाए, ये उनकी मर्जी है, लेकिन वो अपनी कीमत से समझौता नहीं करतीं।

फीस "पैसा फेंको, तमाशा देखो" मुमताज ने कहा, "अपनी फीस को लेकर सख्ती हमेशा मेरे पेशेवर जीवन का हिस्सा रही है, यहां तक कि अपने करियर के सबसे शानदार दौर में भी। मैंने टीवी वालों से हजार बार कहा है कि यही मेरी कीमत है। मैं 20-25 हजार रुपये तक कम कर सकती हूं, उससे ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा कि वो इतना नहीं दे सकते तो मैंने भी शो नहीं किया। मैं करना ही नहीं चाहती। अपना एक ही सिद्धांत है पैसा फेंको, तमाशा देखो।"

