मुंबई को यूनेस्को ने पहनाया फिल्म सिटी का ताज, NGMA में गूंजा जश्न

प्रदर्शनी और वक्ताओं ने मुंबई की सिनेमाई विरासत को सराहा

इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'लेंस एंड लिगेसी: सिनेमा इन फोकस' नाम की प्रदर्शनी रही। इसमें हिंदी और मराठी सिनेमा के कई यादगार पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे, जो जाने-माने फिल्म इतिहासकार और आर्काइविस्ट एस एम एम औसाजा के संग्रह से थे।

फिल्ममेकर रोहन सिप्पी ने बताया कि कैसे दादासाहब फाल्के जैसे दिग्गजों ने मुंबई के फिल्म जगत को आकार दिया है।

वहीं, श्रीया पिलगांवकर ने कहा कि शहर की रचनात्मक ऊर्जा उसकी कहानियों, विरासत और यहां के जज्बे से निकलती है। इस महीने के आखिर में एक खास मराठी फिल्म उत्सव भी आयोजित किया जाएगा, जो क्षेत्रीय सिनेमा पसंद करने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका होगा।