मुंबई पुलिस का शिकंजा, अडानी-मोदी डॉक्यूमेंट्री साझा करने वाले 24 अकाउंट्स को भेजा नोटिस
मुंबई पुलिस ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर कम से कम 24 ऐसे अकाउंट चलाने वालों को नोटिस भेजा है, जिन्होंने साबिर भाटिया की बनाई एक डॉक्यूमेंट्री साझा की थी।
इस डॉक्यूमेंट्री में कथित तौर पर गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नकारात्मक दावे किए गए हैं। पुलिस ने यह कदम तब उठाया, जब एक शिकायत मिली कि इन पोस्ट्स के जरिए एक बड़ी कंपनी के बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है।
यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
अधिकारियों ने बताया कि यह फिल्म मानहानि और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़े भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती है।
इससे पहले सरकार ने यूट्यूब और मेटा से भी इस डॉक्यूमेंट्री को हटाने के लिए कहा था। अब मुंबई पुलिस चाहती है कि एक्स इन पोस्ट्स की जांच करे या फिर इन्हें हटा दे।
कुछ यूजर्स ने तो फौरन वीडियो हटा दिए, लेकिन कुछ ने मिले पुलिस नोटिस को ही ऑनलाइन साझा कर दिया।
उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया के नियम कितने मुश्किल या पेचीदा हो सकते हैं।