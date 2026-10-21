मुंबई पुलिस का शिकंजा, अडानी-मोदी डॉक्यूमेंट्री साझा करने वाले 24 अकाउंट्स को भेजा नोटिस

अधिकारियों ने बताया कि यह फिल्म मानहानि और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़े भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती है।

इससे पहले सरकार ने यूट्यूब और मेटा से भी इस डॉक्यूमेंट्री को हटाने के लिए कहा था। अब मुंबई पुलिस चाहती है कि एक्स इन पोस्ट्स की जांच करे या फिर इन्हें हटा दे।

कुछ यूजर्स ने तो फौरन वीडियो हटा दिए, लेकिन कुछ ने मिले पुलिस नोटिस को ही ऑनलाइन साझा कर दिया।

उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया के नियम कितने मुश्किल या पेचीदा हो सकते हैं।