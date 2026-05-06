पलाश मुच्छल मुश्किल में फंसे, स्मृति मंधाना की दोस्त ने लगाया आरोप; जानिए पूरा मामला

मामला

इस कारण पलाश मुच्छल के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

टीवी9 मराठी के मुताबिक, माने ने आरोप लगाया कि 22 नवंबर को सांगली-अष्टा रोड स्थित एक टोल प्लाजा पर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान गायक ने जातिसूचक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया कि मामला वित्तीय विवाद से जुड़ा है। पलाश ने एक फिल्म के लिए माने से 25 लाख रुपये लिए थे। आरोप है कि माने द्वारा पैसे वापस मांगे जाने पर दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और टकराव शुरू हो गया।