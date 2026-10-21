टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले भागने वाले थे मुंबई से नेपल, अब हुआ खुलासा

यह हमला कुछ दिनों पहले जुहू में हुआ था। गनीमत रही कि टाइगर को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनकी कार पर फायरिंग के दौरान ड्राइवर और एक राहगीर घायल हो गए थे।

पुलिस का कहना है कि गोली चलाने वाले नेपाल की तरफ भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें समय रहते रोक लिया गया।

इस घटना के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने का शक है, जिससे देश में फिल्मी सितारों की सुरक्षा और संगठित अपराध को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।