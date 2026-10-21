टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में 5 और आरोपी हुए गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूरे मामले की पड़ताल

मुंबई पुलिस ने टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस केस में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है।

पुलिस ने इन ताजा आरोपियों को दिल्ली और हरियाणा से पकड़ा है। उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनसे पहले पुलिस ने इस मामले में 3 और लोगों को कोटा रेलवे स्टेशन से पकड़ा था। फिलहाल उनसे मुंबई में पूछताछ चल रही है।