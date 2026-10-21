टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामले में 5 और आरोपी हुए गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूरे मामले की पड़ताल
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मुंबई पुलिस ने टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस केस में गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है।
पुलिस ने इन ताजा आरोपियों को दिल्ली और हरियाणा से पकड़ा है। उन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनसे पहले पुलिस ने इस मामले में 3 और लोगों को कोटा रेलवे स्टेशन से पकड़ा था। फिलहाल उनसे मुंबई में पूछताछ चल रही है।
हथियार मुंबई कैसे पहुंचे, पुलिस कर रही पड़ताल
इन नई गिरफ्तारियों से, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, पुलिस की जांच अब और तेज हो गई है। पुलिस अब उस कथित नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है, जिसने वारदात के लिए हथियार जुटाए और पूरी साजिश में साथ दिया।
पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यह पता लगाना है कि ये हथियार मुंबई तक कैसे लाए गए। साथ ही, यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरी साजिश में और कौन-कौन शामिल है।