टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी के बाद क्या जिगाना पिस्तौल खोलेगी सारे राज?

मुंबई पुलिस बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार के पास हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है।

इस हमले में टाइगर का ड्राइवर और कुछ और लोग घायल हुए थे। जांच में सामने आया है कि वारदात में इस्तेमाल हुई बंदूक पंजाब से खरीदी गई थी।

पुलिस इसे संगठित अपराध मान रही है और उन्होंने MCOCA के तहत सख्त धाराएं लगाई हैं।