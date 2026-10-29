टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी के बाद क्या जिगाना पिस्तौल खोलेगी सारे राज?
मुंबई पुलिस बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार के पास हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है।
इस हमले में टाइगर का ड्राइवर और कुछ और लोग घायल हुए थे। जांच में सामने आया है कि वारदात में इस्तेमाल हुई बंदूक पंजाब से खरीदी गई थी।
पुलिस इसे संगठित अपराध मान रही है और उन्होंने MCOCA के तहत सख्त धाराएं लगाई हैं।
जांचकर्ताओं ने जिगाना पिस्तौल को बिश्नोई से जोड़ा
टाइगर ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले उन्हें कोई धमकी नहीं मिली थी। जांच करने वालों ने एक जिगाना पिस्तौल और 20 गोलियां बरामद की हैं।
कहा जा रहा है कि यह पिस्तौल अमृतसर में 2.5 लाख रुपये में खरीदी गई थी और इसका लिंक बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों से है।
पुलिस अब इस हथियार को सीधे गोलीबारी से जोड़ने और इसके पीछे के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।