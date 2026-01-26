LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / वरुण धवन ने मुंबई मेट्राे में दिखाया करतब, अधिकारियों ने जारी की चेतावनी
वरुण धवन ने मुंबई मेट्राे में दिखाया करतब, अधिकारियों ने जारी की चेतावनी
वरुण धवन का मुंबई मेट्रो से वीडियो वायरल

वरुण धवन ने मुंबई मेट्राे में दिखाया करतब, अधिकारियों ने जारी की चेतावनी

लेखन ज्योति सिंह
Jan 26, 2026
05:56 pm
क्या है खबर?

अभिनेता वरुण धवन अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं। लोग उनके दमदार अभिनय की तारीफ करते नहीं थक रहे। इन तारीफों में वह ट्रोलर्स भी शामिल हैं जो फिल्म रिलीज से पहले अभिनेता की जमकर आलोचना कर रहे थे। इस बीच, मुंबई मेट्रो में माैजूद वरुण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा हैं। हालांकि, मेट्रो में उनके करतब ने कॉर्पोरेशन अधिकारियों को चेतावनी जारी करने के लिए मजबूर कर दिया।

प्रतिक्रिया

मुंबई मेट्रो में मस्ती करते नजर आए वरुण धवन

वीडियो में देखा जा सकता है कि वरुण, मुंबई मेट्रो में मस्ती कर रहे हैं। वह डिब्बे में यात्रियों के लिए बनी रॉड और हैंडल को पकड़ते हुए उसपर झूल रहे हैं। महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने एक्स पर वीडियो के साथ चेतावनी जारी की है। कॉर्पोरेशन अधिकारियों ने पोस्ट में कहा कि मेट्रो परिसर के अंदर इस तरह का व्यवहार करना अपराध है। ऐसा करने पर जुर्माना और यहां तक ​​कि कारावास भी हो सकता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो 

Advertisement