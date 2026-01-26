वरुण धवन का मुंबई मेट्रो से वीडियो वायरल

वरुण धवन ने मुंबई मेट्राे में दिखाया करतब, अधिकारियों ने जारी की चेतावनी

लेखन ज्योति सिंह 05:56 pm Jan 26, 202605:56 pm

क्या है खबर?

अभिनेता वरुण धवन अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं। लोग उनके दमदार अभिनय की तारीफ करते नहीं थक रहे। इन तारीफों में वह ट्रोलर्स भी शामिल हैं जो फिल्म रिलीज से पहले अभिनेता की जमकर आलोचना कर रहे थे। इस बीच, मुंबई मेट्रो में माैजूद वरुण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा हैं। हालांकि, मेट्रो में उनके करतब ने कॉर्पोरेशन अधिकारियों को चेतावनी जारी करने के लिए मजबूर कर दिया।