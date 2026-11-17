यह गोलीबारी 19 अक्टूबर को जुहू में हुई थी। खुशकिस्मती से, टाइगर को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर घायल हो गए थे।

पुलिस का कहना है कि इस हमले के लिए 20 से ज्यादा क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हुआ था, जो एक फरार संदिग्ध से जुड़े थे।

इस सबके बावजूद, टाइगर अपने काम पर लौट आए हैं और फिलहाल ज्यादा चर्चा में नहीं हैं। उनके पिता जैकी श्रॉफ ने बताया कि उन्हें इस बात से राहत है कि उनका बेटा सुरक्षित है।