'ओ रोमियो' की रिलीज का रास्ता साफ, कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से किया इनकार 

याचिका

हुसैन उस्तरा की बेटी को कोर्ट से झटका

मुंबई के एक सिटी सिविल कोर्ट ने 'ओ रोमियो' की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सनोवर ने निर्माता साजिद नाडियाडवाला, निर्देशक विशाल भारद्वाज और अन्य लोगों के खिलाफ अंतरिम आवेदन दायर किया था। उनका आरोप था कि ये फिल्म उनके पिता के जीवन पर आधारित है, जिसका जिक्र 'माफिया: क्वींस ऑफ मुंबई' किताब में भी है। सनोवर ने दावा किया कि फिल्म की रिलीज से उनके दिवंगत पिता और परिवार की निजता को ठेस पहुंचेगी।