टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी मामले में अमृतसर से मुंबई तक हथियारों की साजिश, हिरासत में 4 आरोपी

पुलिस के मुताबिक, हमलावरों का यह गैंग हथियार खरीदने के लिए अमृतसर तक गया था। राधा और बबीता ने उन हथियारों को मुंबई में छिपाकर हमलावरों तक पहुंचाया था।

जांचकर्ता अब उनके फोन डेटा खंगालने और आवाज के नमूने लेने के लिए और समय चाहते हैं। हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों का तर्क था कि जेल में पूछताछ काफी होगी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की बात मानी ताकि वे घटना की पूरी कड़ी जोड़ सकें।

आरोपियों पर नए आपराधिक कानूनों के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है।