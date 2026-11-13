'रामायण' फिल्म पर भड़के मुकेश खन्ना

मुकेश खन्ना की 'रामायण' निर्माताओं को खरी-खरी, बोले- सार और भावनाएं कुर्बान कर दीं

लेखन ज्योति सिंह 10:01 am Nov 13, 202610:01 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की 'रामायण' का पहला भाग रिलीज हो चुका है और इसका दूसरा भाग दिवाली, 2028 पर आएगा। दोनों का बजट 4,000 करोड़ रुपये बताया गया है। अब दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने फिल्म के बजट को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। ANI से बातचीत में, अभिनेता ने कहा कि उन्हें इस बात की कम चिंता है कि परियोजना कितना पैसा कमाती है। निर्माताओं ने भव्यता के नाम पर इसके सार और भावनाओं को खत्म कर दिया है।