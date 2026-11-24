रवि दुबे को लक्ष्मण बनाने पर मुकेश छाबड़ा ने तोड़ी चुप्पी

'रामायण' में रवि दुबे की कास्टिंग पर मुकेश छाबड़ा बोले- यह मेरा बेहतरीन फैसला था

लेखन अंशिका शुक्ला 10:07 am Nov 24, 202610:07 am

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और कलाकारों के अभिनय की दर्शकों के साथ-साथ समीक्षक भी तारीफ कर रहे हैं। मुख्य कलाकारों के अलावा सहायक कलाकारों को भी खूब सराहना मिल रही है। वहीं फिल्म में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले रवि दुबे दर्शकों के पसंदीदा बनकर उभरे हैं। अब कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने रवि को चुनने के फैसले को अपने बेहतरीन फैसलों में से एक बताया है।