'रामायण' में रवि दुबे की कास्टिंग पर मुकेश छाबड़ा बोले- यह मेरा बेहतरीन फैसला था
क्या है खबर?
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और कलाकारों के अभिनय की दर्शकों के साथ-साथ समीक्षक भी तारीफ कर रहे हैं। मुख्य कलाकारों के अलावा सहायक कलाकारों को भी खूब सराहना मिल रही है। वहीं फिल्म में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले रवि दुबे दर्शकों के पसंदीदा बनकर उभरे हैं। अब कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने रवि को चुनने के फैसले को अपने बेहतरीन फैसलों में से एक बताया है।
फैसला
मुकेश को है अपने इस फैसले पर गर्व
मुकेश से गोवा में चल रहे 'इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया' (IFFI) में ANI से बातचीत के दौरान कास्टिंग को लेकर अपने नजरिए और कुछ ऐसे फैसलों के बारे में बात की, जिन पर उन्हें गर्व है।
मुकेश ने कहा, "मुझे लगता है कि हाल ही में लक्ष्मण की भूमिका में रवि को कास्ट करना एक बेहतरीन फैसला था और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है। जाहिर है, मैं रवि के लिए भी बहुत खुश हूं।"
खुशी
मुकेश को है इस चीज की खुशी
मुकेश ने रवि की सफलता की तुलना 2013 की फिल्म 'काई पो चे' के बाद सुशांत सिंह राजपूत और राजकुमार राव को मिली शोहरत से की।
मुकेश ने आगे कहा, "रवि को देखकर मुझे याद आया कि मैंने 'काई पो चे!' में सुशांत के साथ क्या किया था, राजकुमार के साथ क्या किया था और कई अन्य कलाकारों के साथ क्या किया था। मुझे बहुत खुशी है कि 'रामायण' अच्छा काम कर रही और रवि अभी क्या कर रहे हैं।"
फिल्म
कब रिलीज होगी 'रामायण 2'?
'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रूप में नजर आए, लेकिन लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवि ने अंतरराष्ट्रीय दर्शकों का दिल जीत लिया है।
खासकर थाईलैंड के प्रशंसक सोशल मीडिया पर लगातार उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
बता दें 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर, 2026 को रिलीज हुआ। वहीं इसके दूसरे भाग की दिवाली 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है।