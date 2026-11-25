नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका के लिए रवि दुबे का ऑडिशन आजकल खूब चर्चा में है। कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने इस क्लिप को IMDbPro के 'हाउ आई मेड इट' सेक्शन में साझा किया है।

यह वीडियो IMDbPro की 'हाउ आई मेड इट' सीरीज का हिस्सा है। इसमें रवि वनवास के एक सीन में पूरी तरह डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने लक्ष्मण रेखा वाले पल को भी दाढ़ी के साथ बड़ी शिद्दत से निभाया है, जिससे भूमिका के प्रति उनका जुनून साफ झलकता है।

इस भूमिका के लिए उन्हें हफ्तों इंतजार करना पड़ा था, जिससे पता चलता है कि यह किरदार उनके लिए कितना खास था।