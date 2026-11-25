रवि दुबे ने लक्ष्मण के किरदार के लिए कैसे जीता निर्माताओं का दिल? सामने आया ऑडिशन का वीडियो
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण की भूमिका के लिए रवि दुबे का ऑडिशन आजकल खूब चर्चा में है। कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने इस क्लिप को IMDbPro के 'हाउ आई मेड इट' सेक्शन में साझा किया है।
यह वीडियो IMDbPro की 'हाउ आई मेड इट' सीरीज का हिस्सा है। इसमें रवि वनवास के एक सीन में पूरी तरह डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं।
उन्होंने लक्ष्मण रेखा वाले पल को भी दाढ़ी के साथ बड़ी शिद्दत से निभाया है, जिससे भूमिका के प्रति उनका जुनून साफ झलकता है।
इस भूमिका के लिए उन्हें हफ्तों इंतजार करना पड़ा था, जिससे पता चलता है कि यह किरदार उनके लिए कितना खास था।
कब रिलीज होगा 'रामायण' का दूसरा भाग
रवि को रणबीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने की बात अपनी पटकथा पढ़ने के दौरान ही पता चली। इससे उनका उत्साह और बढ़ गया।
फिल्म में साई पल्लवी सीता और यश रावण का किरदार निभा रहे हैं। अगर आप फिल्म के अगले हिस्से का इंतजार कर रहे हैं, तो 'रामायण' का दूसरा भाग दिवाली 2028 पर रिलीज होगा।
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