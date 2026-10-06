'बिग बॉस मलयालम' में मोहम्मद आजिफ की 'नागवल्ली' का जलवा, मोहनलाल भी हुए फैन
मोहम्मद आजिफ ने मशहूर नागवल्ली किरदार को अपने अंदाज में मजेदार बनाया, जिससे 'बिग बॉस मलयालम 8' का माहौल और रंगीन हो गया।
एक टास्क के दौरान, आजिफ ने नागवल्ली जैसा पहनावा पहना और कुछ मजेदार डांस स्टेप्स दिखाए। भले ही वे टास्क में नहीं जीते, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी घरवालों का दिल जीत लिया।
'बिग बॉस मलयालम' में इस बार वाइल्डकार्ड प्रतियोगी बने कप्तान
इस हफ्ते 'बिग बॉस मलयालम' में बड़े बदलाव देखने को मिले। 4 वाइल्डकार्ड प्रतियोगियों को कप्तान बनाया गया है, जिससे पूरे घर का समीकरण ही बदल गया है।
पहले बड़े एविक्शन में 6 प्रतियोगी को घर से बाहर कर दिया गया, लेकिन बाहर हुए कंटेस्टेंट मृदुला विजय और अंजलि को एक सीक्रेट रूम में रखा गया है।
ऐसे में लगता है कि आगे और भी चौंकाने वाले मोड़ आ सकते हैं। खास बात यह रही कि शो के होस्ट मोहनलाल ने भी साप्ताहिक टास्क में आजिफ के शानदार परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की।
इससे आजिफ की लोकप्रियता बढ़ सकती है, खासकर पहले के विवादों के बाद।