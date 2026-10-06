'बिग बॉस मलयालम' में मोहम्मद आजिफ की 'नागवल्ली' का जलवा, मोहनलाल भी हुए फैन

इस हफ्ते 'बिग बॉस मलयालम' में बड़े बदलाव देखने को मिले। 4 वाइल्डकार्ड प्रतियोगियों को कप्तान बनाया गया है, जिससे पूरे घर का समीकरण ही बदल गया है।

पहले बड़े एविक्शन में 6 प्रतियोगी को घर से बाहर कर दिया गया, लेकिन बाहर हुए कंटेस्टेंट मृदुला विजय और अंजलि को एक सीक्रेट रूम में रखा गया है।

ऐसे में लगता है कि आगे और भी चौंकाने वाले मोड़ आ सकते हैं। खास बात यह रही कि शो के होस्ट मोहनलाल ने भी साप्ताहिक टास्क में आजिफ के शानदार परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की।

इससे आजिफ की लोकप्रियता बढ़ सकती है, खासकर पहले के विवादों के बाद।