रजनीकांत की 'जेलर 2' में एमएस कृष्णा ने मचाई धूम, अब 'कागंगल' से करेंगे कंपोजर के तौर पर डेब्यू

कृष्णा को 'जेलर 2' में गाना उस वक्त मिला, जब वे अपनी आने वाली एल्बम 'नेजामा' के एक गाने के लिए वीडियो बनाने की योजना बना रहे थे। उसी दौरान अनिरुद्ध के वायलिन वादक और करीबी सहयोगी अनंत ने उनसे संपर्क किया।

अपने संगीत के प्रेरणास्रोत अनिरुद्ध के साथ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना उनके लिए एक गेम चेंजर जैसा अनुभव रहा। कृष्णा के परिवार का संगीत से गहरा नाता रहा है।

उनकी परदादी, दिवंगत सीता दोरईस्वामी, एक मशहूर जलोतरंगम कलाकार थीं। कृष्णा भी इसी पारंपरिक अंदाज को अपने संगीत में शामिल करते हैं।

वह जल्द ही योगी बाबू अभिनीत फिल्म 'कागंगल' से संगीतकार के तौर पर अपनी शुरुआत करने वाले हैं।