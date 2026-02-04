'डकैत' की रिलीज तारीख बदलने के आसार

मृणाल ठाकुर की 'डकैत' के आखिरी वक्त में डगमगाए कदम, टल सकती है रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 11:57 am Feb 04, 202611:57 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का टकराव होना कोई नई बात नहीं है। 19 मार्च, 2026 का दिन इस लिहाज से बेहद खास होगा क्योंकि इस दिन रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और यश अभिनीत 'टाॅक्सिक' धमाकेदार टक्कर के लिए आगे बढ़ रही हैं। इस बीच, चर्चा है कि मृणाल ठाकुर और आदिवी शेष की 'डकैत: एक प्रेम कथा', जो 19 मार्च को रिलीज होनी है, उसे आगे खिसकाया जा सकता है। इस फिल्म का निर्देशन शनील देव ने किया है।