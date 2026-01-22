'दो दीवाने सहर में' से जारी हुआ पहला गाना, मृणाल-सिद्धांत ने दिखाई बेफिक्र आशिकी
क्या है खबर?
भंसाली प्रोडक्शन ने बॉलीवुड को 'बाजीराव मस्तानी', 'राम-लीला' समेत कई रोमांटिक फिल्में दी हैं। अब निर्माता 'दो दीवाने सहर में' के रूप में नई प्रेम कहानी लेकर आ रहे हैं जो 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी अभिनीत इस फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले जारी किया गया था। अब फिल्म का पहला गाना 'आसमा आसमा' जारी किया गया है। इस गाने को जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने अपनी आवाज दी है।
प्रतिक्रिया
'आसमा आसमा' को लोगों ने बताया मास्टरपीस
'आसमा आसमा' गाने को सारेगामा यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है, जिसने आते ही लोगों को दीवाना बनाना शुरू कर दिया है। इसे संगीत हेशम अब्दुल वहाब ने दिया है, जबकि बोल अभिरुचि चंद ने लिखे हैं। गाने में मृणाल और सिद्धांत की बेफिक्री आशिकी देखने को मिली है। जुबिन और नीति की आवाज को लोग मास्टरपीस बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'जुबीन की आवाज रोंगटे खड़े करती है।' दूसरे ने लिखा, 'इश्क से इश्क हो जाएगा।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'आसमा आसमा' गाने की झलक
How can one not fall in isq with this track? 💕— Saregama (@saregamaglobal) January 22, 2026
Aasma Aasma - OUT NOW! 🫶🏼
🔗 - https://t.co/WMGvIotLz1
This Valentines, isq se isq ho jayega!#DoDeewaneसहरmein - 20th Feb. In cinemas only.@SiddyChats @mrunal0801 @raviudyawar #SanjayLeelaBhansali @prerna982 #UmeshKrBansal… pic.twitter.com/7JWpFukgr4