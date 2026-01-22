'दो दीवाने सहर में' से जारी हुआ पहला गाना, मृणाल-सिद्धांत ने दिखाई बेफिक्र आशिकी

लेखन ज्योति सिंह 03:43 pm Jan 22, 202603:43 pm

क्या है खबर?

भंसाली प्रोडक्शन ने बॉलीवुड को 'बाजीराव मस्तानी', 'राम-लीला' समेत कई रोमांटिक फिल्में दी हैं। अब निर्माता 'दो दीवाने सहर में' के रूप में नई प्रेम कहानी लेकर आ रहे हैं जो 20 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी अभिनीत इस फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले जारी किया गया था। अब फिल्म का पहला गाना 'आसमा आसमा' जारी किया गया है। इस गाने को जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने अपनी आवाज दी है।