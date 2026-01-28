मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान बनेंगे 'सीता रामम 2' का हिस्सा? तस्वीर से उठा सवाल

सोशल मीडिया पर एक प्रशंसक द्वारा इस तस्वीर को साझा किया गया है जो लोगों का ध्यान खींच रही है। तस्वीर में मृणाल और सलमान को एक छाते के नीचे खड़ा देखा जा सकता है। दोनों एक-दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। देखते ही देखते यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों को लग रहा है कि यह जोड़ी 'सीता रामम 2' के लिए साथ आई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है।

वर्कफ्रंट

मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान का कामकाज

मृणाल इन दिनों आगामी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' को लेकर चर्चा में हैं जिसमें उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन के तहत बनी यह फिल्म 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा उन्हें वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में देखा जाएगा। यह 10 अप्रैल 2026 को रिलीज के लिए तैयार है। उधर सलमान की आने वाली फिल्म 'आकाशमलो ओका तारा' है।