मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान बनेंगे 'सीता रामम 2' का हिस्सा? तस्वीर से उठा सवाल
क्या है खबर?
अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने 'सीता रामम 2' को लेकर चर्चाओं को हवा दे दी है। लोगों द्वारा कयास लगाए जाने लगे हैं कि दोनों की जोड़ी संभावित 2022 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सीता रामम' के सीक्वल के लिए साथ आने वाली है। जाहिर है कि मृणाल और सलमान की इस फिल्म को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया था। लोगों ने दोनों की जोड़ी को कमाल बताया था।
तस्वीर
छाते के नीचे एक-दूसरे में खोए दिखे मृणाल-सलमान
सोशल मीडिया पर एक प्रशंसक द्वारा इस तस्वीर को साझा किया गया है जो लोगों का ध्यान खींच रही है। तस्वीर में मृणाल और सलमान को एक छाते के नीचे खड़ा देखा जा सकता है। दोनों एक-दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। देखते ही देखते यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों को लग रहा है कि यह जोड़ी 'सीता रामम 2' के लिए साथ आई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीर
DQ n Mrunal Latest 🤩— Nj_97 (@Nihaaljr_97) January 27, 2026
What's cooking, guys ?#DulquerSalmaan #MrunalThakur pic.twitter.com/Rd4xGEDbid
वर्कफ्रंट
मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान का कामकाज
मृणाल इन दिनों आगामी फिल्म 'दो दीवाने सहर में' को लेकर चर्चा में हैं जिसमें उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन के तहत बनी यह फिल्म 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इसके अलावा उन्हें वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में देखा जाएगा। यह 10 अप्रैल 2026 को रिलीज के लिए तैयार है। उधर सलमान की आने वाली फिल्म 'आकाशमलो ओका तारा' है।