कैरी मिनाटी और मिस्टर बीस्ट ने साथ में मचाया धमाल

कैरी मिनाटी और मिस्टर बीस्ट आए साथ, प्रधानमंत्री मोदी-मेलोनी के वायरल वीडियो की हूबहू की नकल

लेखन नेहा शर्मा 08:53 pm May 30, 202608:53 pm

क्या है खबर?

इंटरनेट की दुनिया के 2 सबसे बड़े धुरंधर, भारत के रोस्टिंग किंग कैरी मिनाटी और दुनिया के नंबर वन यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने एक साथ आकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के उस मशहूर और वायरल 'मेलोडी' वीडियो को हूबहू रीक्रिएट किया है, जिसने इंटरनेट पर आते ही धूम मचा दी थी। फैंस इस अनोखी और मजेदार जुगलबंदी को देख अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे।