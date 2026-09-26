मिस्टर बीस्ट की मौजूदगी में रणबीर कपूर ने उठाया 'रामायण' का धनुष, लिया राम अवतार

ये महाकाव्य 2 भागों में दर्शकों के सामने आएगी। फिल्म का पहला भाग नवंबर, 2026 में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली, 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में आएगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे, वहीं रवि दुबे और सनी देओल भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे। दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंच बनाने के लिए 'रामायण' को अंग्रेजी, स्पेनिश और जापानी समेत कई अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।