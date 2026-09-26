मिस्टर बीस्ट की मौजूदगी में रणबीर कपूर ने उठाया 'रामायण' का धनुष, लिया राम अवतार
इस हफ्ते मुंबई में नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' से जुड़ा एक खास इवेंट आयोजित हुआ। इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे के साथ निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा भी मौजूद रहे। खास बात ये रही कि मशहूर अमेरिकी यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इवेंट के दौरान रणबीर कपूर के धनुष उठाने वाले अंदाज ने सबका ध्यान खींचा और वहां मौजूद लोग उत्साहित नजर आए।
'रामायण' 2 भागों में होगी रिलीज
ये महाकाव्य 2 भागों में दर्शकों के सामने आएगी। फिल्म का पहला भाग नवंबर, 2026 में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली, 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में आएगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे, वहीं रवि दुबे और सनी देओल भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे। दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंच बनाने के लिए 'रामायण' को अंग्रेजी, स्पेनिश और जापानी समेत कई अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।