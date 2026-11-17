'मिस्टर एंड मिसेज ग्रे' का टीजर: बेबस पति बने विवेक ओबेरॉय, घातक दिखीं नित्या मेनन

लेखन ज्योति सिंह 02:12 pm Nov 17, 202602:12 pm

क्या है खबर?

विवेक ओबेरॉय और नित्या मेनन की साइकोलॉजिकल सस्पेंस-थ्रिलर 'मिस्टर एंड मिसेज ग्रे' चर्चा में है। हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म का ऐलान किया था और अब इसका आधिकारिक टीजर जारी कर दिया गया है। इससे एक ऐसी कहानी का संकेत मिलता है जो धोखे और एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के इर्द-गिर्द घूमती है। वेवबैंड प्रोडक्शन द्वारा निर्मित फिल्म का निर्देशन अंकुर पजनी और विशाल रंजन मिश्रा ने मिलकर किया है। इसमें श्रेया शर्मा और आशीष विद्यार्थी भी मौजूद हैं।