मौसमी चटर्जी के पति जयंत मुखर्जी का हुआ निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

जयंत ने 'मजाक' (1975) और '2 लड़के दोनों कड़के' (1979) जैसी फिल्मों का निर्माण किया था। इसके अलावा, वह TV सीरियल 'तलाशी' (1992) से भी जुड़े रहे।

भले ही वह सुर्खियों से दूर रहते थे, लेकिन उनके काम ने भारतीय मनोरंजन जगत को खामोशी से आकार दिया।

मौसमी और जयंत का वैवाहिक जीवन 50 साल से भी ज्यादा लंबा रहा। जीवन और सिनेमा दोनों ही क्षेत्रों में उनकी यह दुर्लभ साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी।