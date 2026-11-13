मौसमी चटर्जी के पति जयंत मुखर्जी का हुआ निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
लेखन अंशिका शुक्ला
मशहूर अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के पति और दिग्गज संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।
फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। परिवार और दोस्तों के बीच 'बाबू' के नाम से जाने जाने वाले जयंत एक प्रतिष्ठित संगीत घराने से ताल्लुक रखते थे।
कौन थे जयंत?
जयंत ने 'मजाक' (1975) और '2 लड़के दोनों कड़के' (1979) जैसी फिल्मों का निर्माण किया था। इसके अलावा, वह TV सीरियल 'तलाशी' (1992) से भी जुड़े रहे।
भले ही वह सुर्खियों से दूर रहते थे, लेकिन उनके काम ने भारतीय मनोरंजन जगत को खामोशी से आकार दिया।
मौसमी और जयंत का वैवाहिक जीवन 50 साल से भी ज्यादा लंबा रहा। जीवन और सिनेमा दोनों ही क्षेत्रों में उनकी यह दुर्लभ साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी।