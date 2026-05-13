मौनी रॉय ने अपने तलाक की खबरों पर प्रतिक्रिया दी

मौनी रॉय ने आखिरकार तलाक की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, लोगों से की खास अपील

लेखन ज्योति सिंह 02:37 pm May 13, 202602:37 pm

क्या है खबर?

मौनी रॉय इस वक्त पति सूरज नांबियार के साथ तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अभिनेत्री ने अपनी 4 साल की शादी को खत्म कर दिया है और तलाक ले लिया है। यह भी दावा किया गया कि उनके तलाक के पीछे पति की बेवफाई है, जो अभिनेत्री के रुपयों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए कर रहे थे। हालांकि इन अटकलों पर अभिनेत्री ने प्रतिक्रिया दी है।