मौनी रॉय और सूरज नांबियार के तलाक की खबरें जोरों पर

मौनी रॉय पति सूरज नांबियार से रह रहीं अलग? तलाक की खबरों पर हुआ नया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am May 14, 202610:35 am

क्या है खबर?

मौनी रॉय की शादीशुदा जिंदगी खुली किताब की तरह खबरों में छाई हुई है। जब से फैंस ने गौर किया कि उन्होंने और उनके पति सूरज नांबियार ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, तब से दोनों के तलाक की खबरें जोरों पर हैं। अब एक नया अपडेट फैंस का ध्यान खींच रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मौनी और सूरज पिछले 6 महीनों से अलग-अलग रह रहे हैं। हालांकि, दोनों ने अभी तलाक नहीं लिया है।