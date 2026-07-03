दिग्गज फिल्म निर्माता मोरिट्ज बोर्मन का 71 की उम्र में निधन, 'टर्मिनेटर 3' समेत दीं कई यादगार फिल्में
मोरिट्ज बोर्मन, जो 'टर्मिनेटर 3: राइज ऑफ द मशीन्स' और कई ऑस्कर नामांकित फिल्मों के निर्माता थे, का 71 साल की उम्र में म्यूनिख में प्राकृतिक कारणों से निधन हो गया।
उनके लंबे समय के सहयोगी ने बताया कि वह एक अग्रणी शख्स थे, जिन्होंने यूरोप और हॉलीवुड के सिनेमा को एक साथ लाने का बड़ा काम किया।
मोरिट्ज ने 25 से ज्यादा फिल्में बनाईं
मोरिट्ज ने 25 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया था, जिनमें एक्शन से भरपूर फिल्में और राजनीतिक थ्रिलर दोनों तरह की फिल्में शामिल थीं।
उन्हें फिल्म 'अंडर द वोल्केनो' (1984) से काफी पहचान मिली, जिसे 2 ऑस्कर नामांकन हासिल हुए थे। वह 'टर्मिनेटर साल्वेशन', 'K-19: द विडोमेकर' जैसी फिल्मों से भी जुड़े रहे।
इसके अलावा, उन्होंने ओलिवर स्टोन के साथ मिलकर 'अलेक्जेंडर' और 'स्नोडेन' जैसी फिल्मों पर भी काम किया। उनका आखिरी काम जॉन ली हैनकॉक का बनाया हुआ एक कोर्टरूम ड्रामा था, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाया।
साथी कर रहे हैं मोरिट्ज की उदारता और सकारात्मकता की सराहना
मोरिट्ज के करीबी लोगों ने उनकी उदारता और सकारात्मक सोच की खूब सराहना की है। उनके साथियों ने बताया कि उन्होंने स्वतंत्र फिल्म निर्माण पर एक गहरी छाप छोड़ी।
उन्होंने विभिन्न सिने-जगत को आपस में जोड़ा और इस दौरान कई लोगों को प्रेरणा भी दी।