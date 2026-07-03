दिग्गज फिल्म निर्माता मोरिट्ज बोर्मन का 71 की उम्र में निधन, 'टर्मिनेटर 3' समेत दीं कई यादगार फिल्में

मोरिट्ज ने 25 से ज्यादा फिल्में बनाईं

मोरिट्ज ने 25 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया था, जिनमें एक्शन से भरपूर फिल्में और राजनीतिक थ्रिलर दोनों तरह की फिल्में शामिल थीं।

उन्हें फिल्म 'अंडर द वोल्केनो' (1984) से काफी पहचान मिली, जिसे 2 ऑस्कर नामांकन हासिल हुए थे। वह 'टर्मिनेटर साल्वेशन', 'K-19: द विडोमेकर' जैसी फिल्मों से भी जुड़े रहे।

इसके अलावा, उन्होंने ओलिवर स्टोन के साथ मिलकर 'अलेक्जेंडर' और 'स्नोडेन' जैसी फिल्मों पर भी काम किया। उनका आखिरी काम जॉन ली हैनकॉक का बनाया हुआ एक कोर्टरूम ड्रामा था, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाया।