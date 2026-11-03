जानिए नयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2' को निर्देशित करने पर सुंदर सी क्या बोले

निर्देशक सुंदर सी बताते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए पहली 'मूकुथी अम्मन' देखना जरूरी नहीं है। यह बिल्कुल एक नई कहानी है।

फिर भी, दर्शक नयनतारा और उर्वशी जैसे कुछ जाने-पहचाने चेहरे देख पाएंगे। इस फिल्म में अगली पीढ़ी की फिल्म बनाने की झलक भी देखने को मिलेगी, जिसमें एडवांस CGI और AI इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है।

यह दिखाता है कि कैसे तकनीक तमिल सिनेमा में आध्यात्मिक विषयों को एक नया आयाम दे रही है।