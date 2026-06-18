लिल नास एक्स ने मानसिक स्वास्थ्य से उबरने पर खुलकर की बात, बोले- बाइपोलर से लड़ा अब बेहतर हूं; नया संगीत जल्द
लिल नैस एक्स (मोनटेरो हिल) ने अपने फैंस के लिए एक दिल छू लेने वाला वीडियो जारी किया है।
इसमें उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य संकट से उबरने के लिए महीनों तक चले रिहैब के बाद अब वे पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं।
पिछले साल अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब पता चला था कि वे बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि वे ठीक हो रहे हैं।
हिल ने भेदभाव और दवा के डर की वजह बताई
उन्होंने माना कि उन्हें मदद लेने में देरी हुई क्योंकि सामाजिक भेदभाव और दवाइयों के डर की वजह से।
अप्रैल में एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ने के बाद से वे काफी आशावादी महसूस कर रहे हैं।
इससे उन पर लगे आरोपों को साफ करने में भी मदद मिल सकती है। लिल नैस एक्स ने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे एक अश्वेत और समलैंगिक व्यक्ति के तौर पर उनकी जिंदगी 'एक्सट्रीम हार्ड मोड' की तरह रही है।
उन्होंने अपने फैंस को उनके समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि जल्द ही नया संगीत आने वाला है।