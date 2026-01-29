मोना सिंह को नहीं उम्र की परवाह

मोना सिंह महिलाओं को 'एक्सपायरी डेट' मिलने पर बोलीं- मुझे उम्र की परवाह नहीं

लेखन ज्योति सिंह 11:39 am Jan 29, 202611:39 am

क्या है खबर?

'जस्सी जैसी कोई नहीं' टीवी शो से लोकप्रिय हुईं मोना सिंह इन दिनों धड़ाधड़ फिल्में और सीरीज कर रही हैं। हाल ही में उन्हें 'बॉर्डर 2' और 'हैप्पी पटेल' जैसी फिल्मों में देखा गया। अब उनकी सीरीज 'कोहरा 2' नेटफ्लिक्स पर आने के लिए तैयार है। प्रमोशन के दौरान 40 वर्षीय मोना ने पर्दे पर 50 और 60 साल की उम्र के किरदार पर बात की। साथ ही सिनेमा जगत में महिलाओं को 'एक्सपायरी डेट' दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी।