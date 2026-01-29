मोना सिंह महिलाओं को 'एक्सपायरी डेट' मिलने पर बोलीं- मुझे उम्र की परवाह नहीं
क्या है खबर?
'जस्सी जैसी कोई नहीं' टीवी शो से लोकप्रिय हुईं मोना सिंह इन दिनों धड़ाधड़ फिल्में और सीरीज कर रही हैं। हाल ही में उन्हें 'बॉर्डर 2' और 'हैप्पी पटेल' जैसी फिल्मों में देखा गया। अब उनकी सीरीज 'कोहरा 2' नेटफ्लिक्स पर आने के लिए तैयार है। प्रमोशन के दौरान 40 वर्षीय मोना ने पर्दे पर 50 और 60 साल की उम्र के किरदार पर बात की। साथ ही सिनेमा जगत में महिलाओं को 'एक्सपायरी डेट' दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी।
बयान
अपने किरदार को लेकर आत्मविश्वासी रहती हैं मोना सिंह
PTI से बातचीत में अभिनेत्री बोलीं, "मुझे पर्दे पर अपनी उम्र की परवाह नहीं। सच में नहीं, क्योंकि मैं बहुत आत्मविश्वासी हूं और मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं जोखिम लेती रहती हूं। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, 'आप पर्दे पर इतनी उम्रदराज क्यों दिखती हैं?' मैं कहती हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो किरदार है जिसे मैं निभा रही हूं। ये मुझे उत्साहित करता है।"
बेबाकी
मोना ने बेबाकी से रखी अपनी राय
उन्होंने आगे कहा, "सिनेमा में महिलाओं के लिए एक समय सीमा तय कर दी जाती है। ये बेहद दुखद है। 60 साल के अभिनेता अभी भी रोमांटिक मुख्य किरदार निभा सकते हैं, लेकिन अभिनेत्रियां नहीं। हालांकि मुझ इसकी परवाह नहीं क्योंकि मैं वैसी बनना ही नहीं चाहती थी।" गुंजित चोपड़ा, डिग्गी सिसोदिया और सुदीप शर्मा द्वारा निर्मित 'कोहरा 2' नेटफ्लिक्स पर 11 फरवरी को दस्तक देगी। मोना सीरीज में दमदार पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रही हैं।