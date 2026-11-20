एक्शन फिल्मों के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। मोहित मालिक फिल्म 'वज्र' में टाइगर श्रॉफ के सामने विलेन का किरदार निभाएंगे।

इस फिल्म को राम माधवानी निर्देशित कर रहे हैं, वहीं महावीर जैन इसके निर्माता हैं। फिल्म की शूटिंग जापान में की जाएगी।

मोहित का किरदार अभी तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि कहानी में उनकी भूमिका काफी अहम होने वाली है।