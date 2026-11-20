टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वज्र' से जुड़े मोहित मलिक, विलेन के रूप में आएंगे नजर
लेखन अंशिका शुक्ला
एक्शन फिल्मों के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। मोहित मालिक फिल्म 'वज्र' में टाइगर श्रॉफ के सामने विलेन का किरदार निभाएंगे।
इस फिल्म को राम माधवानी निर्देशित कर रहे हैं, वहीं महावीर जैन इसके निर्माता हैं। फिल्म की शूटिंग जापान में की जाएगी।
मोहित का किरदार अभी तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि कहानी में उनकी भूमिका काफी अहम होने वाली है।
पहली बार फिल्म में टाइगर से भिड़ेंगे मोहित
यह पहली बार होगा जब मोहित पर्दे पर टाइगर से सीधे टकराते दिखेंगे, ऐसे में दोनों के बीच एक नई ऊर्जा देखने को मिलने की उम्मीद है।
'बिरजू लोहार' के दमदार किरदार के बाद, यह फिल्म मोहित को अपनी अभिनय क्षमता दिखाने का एक बड़ा अवसर देगी।
'वज्र' फिल्म के केंद्र में एक्शन होगा, लेकिन मोहित के किरदार से जुड़ी और जानकारी फिलहाल गोपनीय रखी गई है।