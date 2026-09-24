'मिर्जापुर' के मोहित-रसिका की दोस्ती की कहानी है दिलचस्प, ऐसे हुई थी मुलाकात

पर्दे पर अपने बीच बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाने के लिए मोहित और रसिका ने इंटिमेसी वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया। इन वर्कशॉप्स ने उन्हें अपनी झिझक मिटाने और एक-दूसरे से आसानी से जुड़ने में खूब मदद की।

मोहित अपने किरदार बिर्जू को एक जुनूनी आशिक बताते हैं, लेकिन साथ ही थोड़ा लूजर भी मानते हैं। उन्होंने अपनी टीम वर्क को इसका श्रेय दिया कि यह रोमांस पर्दे पर इतना असली लग पाया।

दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और इतने दमदार कलाकारों के बीच भी मलिक के अभिनय की खूब तारीफ हुई है।