'मिर्जापुर' के मोहित-रसिका की दोस्ती की कहानी है दिलचस्प, ऐसे हुई थी मुलाकात
मोहित मलिक आखिर 'मिर्जापुर' की दुनिया में शामिल हो गए हैं। 'मिर्जापुर: द मूवी' में वे बिर्जू लोहार का किरदार निभा रहे हैं, जिसमें उनके सामने रसिका दुग्गल का बीना त्रिपाठी वाली भूमिका है।
उनकी दर्दभरी प्रेम कहानी फिल्म की एक बड़ी खासियत बनकर उभरी है। एक मजेदार बात यह भी है कि मलिक ने आठ साल पहले मुन्ना भैया के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन तब उन्हें यह मौका नहीं मिल पाया था।
वर्कशॉप्स से बढ़ी मोहित-रसिका की दोस्ती
पर्दे पर अपने बीच बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाने के लिए मोहित और रसिका ने इंटिमेसी वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया। इन वर्कशॉप्स ने उन्हें अपनी झिझक मिटाने और एक-दूसरे से आसानी से जुड़ने में खूब मदद की।
मोहित अपने किरदार बिर्जू को एक जुनूनी आशिक बताते हैं, लेकिन साथ ही थोड़ा लूजर भी मानते हैं। उन्होंने अपनी टीम वर्क को इसका श्रेय दिया कि यह रोमांस पर्दे पर इतना असली लग पाया।
दर्शकों को यह फिल्म खूब पसंद आई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और इतने दमदार कलाकारों के बीच भी मलिक के अभिनय की खूब तारीफ हुई है।