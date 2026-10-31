मोहित मलिक ने खोला 'मिर्जापुर' में अपने किरदार का राज, बोले- सही और गलत से परे है 'बीरजू लोहार'

'मिर्जापुर: द मूवी' में एक बार फिर दर्शकों को कालीन भैया, गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया की दुनिया देखने को मिल रही है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म वेब सीरीज की कहानी को सीधे आगे बढ़ाने के बजाय पहले सीजन की घटनाओं के बीच की एक अनकही कहानी दिखाती है। इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु अपने पुराने किरदारों में लौटे हैं। इनके अलावा रवि किशन, जितेंद्र कुमार, मोहित मलिक, सोनल चौहान, रसिका दुग्गल और हर्षिता गौर भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म में सत्ता की लड़ाई, पुरानी दुश्मनी और नए दुश्मनों के बीच मिर्जापुर की गद्दी पर कब्जे की जंग दिखाई गई है।