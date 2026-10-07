'मिर्जापुर: द मूवी' में अंतरंग सीन पर मोहित मलिक और रसिका दुग्गल का खुलासा, कहा- 'शूटिंग अब इतनी आसान..'

मोहित और रसिका ने एक बात पर सहमति जताई कि शूटिंग से पहले स्पष्ट सीमाएं तय कर लेने से सब कुछ पेशेवर और सहज बना रहता है।

मोहित ने साझा किया कि पहले से ही सीमाएं तय कर लेने से सभी की उम्मीदें साफ हो जाती हैं। वहीं, रसिका को लगा कि इन तैयारियों से उनके काम में और सम्मान बढ़ गया।

मोहित यह भी उम्मीद करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अंतरंग कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल एक आम बात बन जाएगी, ताकि अभिनेताओं को मुश्किल दृश्य अकेले ही ना समझने पड़ें।