'मिर्जापुर: द मूवी' में अंतरंग सीन पर मोहित मलिक और रसिका दुग्गल का खुलासा, कहा- 'शूटिंग अब इतनी आसान..'
'मिर्जापुर: द मूवी' में काम करते हुए अभिनेता मोहित मलिक और रसिका दुग्गल ने अपने अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नजदीकी दृश्यों के लिए अंतरंग कोऑर्डिनेटर अंकिता पोद्दार के साथ काम करना उनके लिए कैसा रहा, खासकर जब बात स्पर्श और सहमति जैसे मुद्दों की हो।
मोहित के लिए यह इस तरह के दृश्य करने का पहला मौका था। उन्होंने बताया कि एक कोऑर्डिनेटर के होने से उनका काम बहुत आसान हो गया; वे छोटे-छोटे चीजों की चिंता किए बिना सिर्फ अपने अभिनय पर ध्यान दे पाए।
मोहित और रसिका ने स्पष्ट सीमाएं तय करने का किया समर्थन
मोहित और रसिका ने एक बात पर सहमति जताई कि शूटिंग से पहले स्पष्ट सीमाएं तय कर लेने से सब कुछ पेशेवर और सहज बना रहता है।
मोहित ने साझा किया कि पहले से ही सीमाएं तय कर लेने से सभी की उम्मीदें साफ हो जाती हैं। वहीं, रसिका को लगा कि इन तैयारियों से उनके काम में और सम्मान बढ़ गया।
मोहित यह भी उम्मीद करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अंतरंग कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल एक आम बात बन जाएगी, ताकि अभिनेताओं को मुश्किल दृश्य अकेले ही ना समझने पड़ें।