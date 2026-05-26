कान्स में मोहिनी शर्मा ने पहना प्लास्टिक गाउन, समंदर को दी श्रद्धांजलि मनोरंजन May 26, 2026

इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारतीय उद्यमी मोहिनी शर्मा अपने एक खास गाउन को लेकर खूब चर्चा में रहीं। उनका यह शानदार गाउन केवल फैशन नहीं था, बल्कि इसे समुद्र से निकाले गए प्लास्टिक कचरे से तैयार किया गया था।

इस गाउन को पहनने के पीछे समुद्री जीवों को सम्मान देना और समुद्र में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा संदेश देना था।

यह साफ तौर पर दर्शाता है कि लग्जरी फैशन की दुनिया में भी अब स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) का चलन तेजी से बढ़ रहा है।