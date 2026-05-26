कान्स में मोहिनी शर्मा ने पहना प्लास्टिक गाउन, समंदर को दी श्रद्धांजलि
इस साल कान्स फिल्म फेस्टिवल में भारतीय उद्यमी मोहिनी शर्मा अपने एक खास गाउन को लेकर खूब चर्चा में रहीं। उनका यह शानदार गाउन केवल फैशन नहीं था, बल्कि इसे समुद्र से निकाले गए प्लास्टिक कचरे से तैयार किया गया था।
इस गाउन को पहनने के पीछे समुद्री जीवों को सम्मान देना और समुद्र में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ एक बड़ा संदेश देना था।
यह साफ तौर पर दर्शाता है कि लग्जरी फैशन की दुनिया में भी अब स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) का चलन तेजी से बढ़ रहा है।
मोहिनी शर्मा ने कान्स में इस चीज के प्रति किया ध्यान आकर्षित
मिसेज इंडिया इंक. और फेम इंटरनेशनल की संस्थापक मोहिनी शर्मा ने कान्स के इस बड़े मंच का उपयोग जिम्मेदार फैशन और आधुनिक भारतीय पहचान को दुनिया के सामने पेश करने के लिए किया।
उन्होंने कई प्रेरणादायक भारतीय महिलाओं के समूह की अगुवाई भी की, जो समाज में बदलाव लाने का काम कर रही हैं।
इस पूरे आयोजन से यह संदेश भी मिला कि फैशन, स्थिरता और संस्कृति एक साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी गहरी छाप छोड़ सकते हैं।