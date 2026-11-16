मोहनलाल की 'L368' का धमाकेदार दूसरा शेड्यूल शुरू, कर्नाटक में हुई खास पूजा
मोहनलाल की आने वाली फिल्म 'L368' कर्नाटक में अपने दूसरे शूटिंग शेड्यूल में जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन अनूप सत्यन कर रहे हैं।
हाल ही में फिल्म की टीम ने मंदिर में हुई एक पूजा की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। हालांकि, पहले शेड्यूल के बारे में अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है।
'L368' में मोहनलाल और अनूप पहली बार आएंगे साथ
'L368' फिल्म कई मायनों में खास है, क्योंकि इसमें मोहनलाल और अनूप पहली बार साथ काम कर रहे हैं। फिल्म में संगीत प्रताप, अजू वर्गीज और मुकेश जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखेंगे।
फिल्म का पहला लुक अक्टूबर में ही आ गया था। इसमें मोहनलाल एक तटीय सड़क पर 2 छोटी लड़कियों के बीच बैठे नजर आए थे, जिससे फैंस में फिल्म की कहानी को लेकर काफी उत्सुकता बढ़ गई है।
इसके अलावा, मोहनलाल इस साल 'अथिमनोहरम' और 'ऑपरेशन गंगा' जैसे और भी प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। इससे साफ है कि उनका यह साल काफी व्यस्त रहने वाला है।