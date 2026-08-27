मोहनलाल की 'चंद्रोत्सवम' बड़े पर्दे पर कर रही है वापसी, इन बदलाव के साथ दर्शकों के सामने आएगी

इस अपग्रेडेड वर्जन में फिल्म का मूल एहसास तो बरकरार है, लेकिन नए कलर ग्रेडिंग और आवाज की मिक्सिंग की वजह से यह अब पहले से कहीं बेहतर दिख और सुनाई देगी।

फिल्म में मोहनलाल के साथ मीना, खुशबू और जगदीश जैसे कलाकार भी हैं। विद्यासागर का संगीत और दिवंगत गिरीश पुथेंचेरी के गीत आज भी लोगों को याद हैं।

चाहे आप पुरानी यादें ताजा करने के लिए इसे देखने जा रहे हों या पहली बार, यह मलयालम सिनेमा की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक को बड़े पर्दे पर फिर से देखने का एक सुनहरा मौका है।