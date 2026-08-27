मोहनलाल की 'चंद्रोत्सवम' बड़े पर्दे पर कर रही है वापसी, इन बदलाव के साथ दर्शकों के सामने आएगी

मोहनलाल की 'चंद्रोत्सवम' बड़े पर्दे पर कर रही है वापसी, इन बदलाव के साथ दर्शकों के सामने आएगी
मोहनलाल की बेहद पसंद की जाने वाली मलयालम फिल्म 'चंद्रोत्सवम' बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। इस बार यह फिल्म बिल्कुल नए 4K रेस्टोरेशन और डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ दर्शकों के सामने आएगी।
यह फिल्म साल 2005 में विशु त्योहार के मौके पर रिलीज हुई थी। श्रीहरि और इंदुलेखा की यह भावुक कहानी अब नए रंग-रूप में अपडेट होकर आ रही है।
मोहनलाल ने खुद यह खबर साझा करते हुए लोगों से कहा, '4K डॉल्बी एटमॉस में 'चंद्रोत्सवम' के जादू को फिर से महसूस करें।'
'चंद्रोत्सवम' के विजुअल और आवाज ऐसे हुई बेहतर
इस अपग्रेडेड वर्जन में फिल्म का मूल एहसास तो बरकरार है, लेकिन नए कलर ग्रेडिंग और आवाज की मिक्सिंग की वजह से यह अब पहले से कहीं बेहतर दिख और सुनाई देगी।
फिल्म में मोहनलाल के साथ मीना, खुशबू और जगदीश जैसे कलाकार भी हैं। विद्यासागर का संगीत और दिवंगत गिरीश पुथेंचेरी के गीत आज भी लोगों को याद हैं।
चाहे आप पुरानी यादें ताजा करने के लिए इसे देखने जा रहे हों या पहली बार, यह मलयालम सिनेमा की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक को बड़े पर्दे पर फिर से देखने का एक सुनहरा मौका है।