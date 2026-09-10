जानें 'बिग बॉस मलयालम' को होस्ट करने के लिए मोहनलाल को कितनी मिलती है फीस?

मोहनलाल आजकल 'बिग बॉस मलयालम' के 8वें सीजन को होस्ट करने के लिए सुर्खियों में हैं। उन्हें इसके लिए 30 करोड़ की भारी-भरकम फीस मिली है, जो उनकी पिछली फीस से काफी ज्यादा है।

वीकेंड एपिसोड्स में उनकी होस्टिंग और प्रतियोगियों के साथ उनकी बातचीत ने उन्हें इस शो की जान बना दिया है।

दर्शक भी हर सीजन में उन्हें वापस देखकर बेहद पसंद करते हैं।