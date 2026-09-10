जानें 'बिग बॉस मलयालम' को होस्ट करने के लिए मोहनलाल को कितनी मिलती है फीस?
मनोरंजन
मोहनलाल आजकल 'बिग बॉस मलयालम' के 8वें सीजन को होस्ट करने के लिए सुर्खियों में हैं। उन्हें इसके लिए 30 करोड़ की भारी-भरकम फीस मिली है, जो उनकी पिछली फीस से काफी ज्यादा है।
वीकेंड एपिसोड्स में उनकी होस्टिंग और प्रतियोगियों के साथ उनकी बातचीत ने उन्हें इस शो की जान बना दिया है।
दर्शक भी हर सीजन में उन्हें वापस देखकर बेहद पसंद करते हैं।
अन्य भाषाओं के होस्ट भी कमाते हैं मोटी फीस
फीस में यह बढ़ोतरी दिखाती है कि 'बिग बॉस मलयालम' कितना लोकप्रिय हो गया है। इसकी कामयाबी में मोहनलाल का अहम भूमिका रहा है।
इसी तरह, 'बिग बॉस' के दूसरे भाषाओं के वर्जन में भी होस्ट, जैसे विजय सेतुपति (तमिल), नागार्जुन (तेलुगु) और किच्चा सुदीप (कन्नड़) भी मोटी फीस लेते हैं।
यह साफ बताता है कि ये शो अपने स्टार होस्ट पर कितना निर्भर करते हैं।