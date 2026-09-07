अक्षय-सैफ की 'हैवान' में मोहनलाल की हुई धांसू एंट्री, कैमियो से मचाएंगे तहलका

प्रियदर्शन और मोहनलाल का रिश्ता बहुत पुराना है। मोहनलाल ने उनकी लगभग आधी फिल्मों में काम किया है, जिनमें उनकी पहली फिल्म और आने वाली 100वीं फिल्म भी शामिल है।

वे जल्द ही कर्नाटिक संगीत पर आधारित एक नए प्रोजेक्ट के लिए भी साथ काम करने वाले हैं। 'हैवान' एक ड्रामा फिल्म है, जिसमें बोमन ईरानी, सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर जैसे कलाकार भी हैं।

यह फिल्म 11 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।