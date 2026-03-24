'दृश्यम 3' की रिलीज तारीख बदली गई

माेहनलाल की 'दृश्यम 3' को मिली नई रिलीज तारीख, निर्माताओं ने चुना सबसे खास दिन

लेखन ज्योति सिंह 11:31 am Mar 24, 202611:31 am

क्या है खबर?

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की आगामी फिल्म 'दृश्यम 3' का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। पहले इसकी रिलीज तारीख 2 अप्रैल चुनी गई थी, लेकिन कुछ वक्त से इसमें बदलाव की खबरें सामने आने लगीं। अब खुद सुपरस्टार ने इन खबरों की पुष्टि कर दी है। उन्होंने फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए इसकी नई रिलीज तारीख से पर्दा उठाया है। दिलचस्प बात यह है कि 'दृश्यम 3' की रिलीज के लिए बेहद खास दिन को चुना गया है।