'दृश्यम 3' के साथ आई बड़ी खुशखबरी

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' के रिलीज होते ही आई बड़ी खुशखबरी, झूम उठेंगे फैंस

लेखन ज्योति सिंह 03:19 pm May 21, 202603:19 pm

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' 21 मई को सिनेमाघराें में रिलीज हो गई है। सोशल मीडिया के जरिए फिल्म काे पहले से काफी प्यार मिल रहा था। अब दर्शक इसे "मास्टरपीस" कहते हुए अभी से ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। इस बीच, फिल्म से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है जो बेशक लोगों को उत्साहित कर देगी। दरअसल, 'दृश्यम 3' एक निर्णायक मोड़ पर खत्म हुई है, जिससे चौथी कड़ी का संकेत मिलता है।