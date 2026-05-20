'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, रिलीज से पहले ही फिल्म ने बटोरे 24 करोड़ रुपये मनोरंजन May 20, 2026

हिट मलयालम थ्रिलर सीरीज की तीसरी कड़ी 'दृश्यम 3' रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म 21 मई को सिनेमाघरों में आने वाली है पर इसने अपनी वर्ल्डवाइड प्री सेल्स से पहले ही 24 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इन 24 करोड़ में से लगभग 10.5 करोड़ रुपये अकेले भारत से आए हैं। मोहनलाल को जार्जकुट्टी के किरदार में दोबारा देखने के लिए दर्शक कितने उत्सुक हैं, ये आंकड़े साफ-साफ बता रहे हैं।