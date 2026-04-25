मोहनलाल और 'द चेन्समोकर्स' की खास मुलाकात, तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई धूम

द चेन्समोकर्स ने 'अरेडी नो' रिलीज किया, मोहनलाल की आने वाली फिल्में भी हैं तैयार

द चेन्समोकर्स ने विनोना ओक के साथ अपना नया गाना 'अरेडी नो' रिलीज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ, मोहनलाल भी अपनी फिल्मों को लेकर काफी व्यस्त हैं। उनकी फिल्म 'पैट्रियट' 1 मई को रिलीज होगी, जिसमें उनके साथ ममूटी और नयनतारा भी नजर आएंगी। इसके बाद वो 21 मई को 'दृश्यम 3' में वापसी करेंगे।