मोहनलाल और 'द चेन्समोकर्स' की खास मुलाकात, तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई धूम
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मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की EDM ग्रुप द चेन्समोकर्स से एक मुलाकात हुई है, जिससे उनके फैंस काफी उत्साहित हैं। द चेन्समोकर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की है। इसमें मोहनलाल एक बोल्ड ईगल-प्रिंट शर्ट और जींस पहने नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर ने इस मुलाकात को और भी खास बना दिया है।
द चेन्समोकर्स ने 'अरेडी नो' रिलीज किया, मोहनलाल की आने वाली फिल्में भी हैं तैयार
द चेन्समोकर्स ने विनोना ओक के साथ अपना नया गाना 'अरेडी नो' रिलीज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ, मोहनलाल भी अपनी फिल्मों को लेकर काफी व्यस्त हैं। उनकी फिल्म 'पैट्रियट' 1 मई को रिलीज होगी, जिसमें उनके साथ ममूटी और नयनतारा भी नजर आएंगी। इसके बाद वो 21 मई को 'दृश्यम 3' में वापसी करेंगे।