मोहनलाल का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 'दृश्यम 3' ने 7वें दिन कमाए इतने करोड़

'दृश्यम 3' ने दुनिया भर में कमाए कितने करोड़

इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ने 7वें दिन विदेशों में 5 करोड़ रुपये और कमाए, जिससे इसकी दुनिया भर की कुल कमाई 183 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है।

फिल्म चार भाषाओं में रिलीज हुई है, जिसमें मलयालम वर्जन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। 2,700 से ज्यादा शो में इसकी ऑक्युपेंसी 45% तक दर्ज की गई है।

निर्देशक जीतू जोसेफ की यह फिल्म जॉर्जकुट्टी की मानसिक उलझनों और उनके परिवार के जटिल अतीत को गहराई से दिखाती है। दर्शक फिल्म की दमदार कहानी और बॉक्स ऑफिस पर इसकी लगातार बढ़ती कमाई को खूब पसंद कर रहे हैं।