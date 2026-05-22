मोहनलाल का भावुक होते हुए वीडियो वायरल हो गया

'दृश्यम 3' की रिलीज के बीच मोहनलाल क्यों हुए भावुक? वीडियो आया सामने

लेखन ज्योति सिंह 03:34 pm May 22, 202603:34 pm

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल अपनी फिल्म 'दृश्यम 3' को लेकर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। 21 मई को रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों और समीक्षकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल कर रही है। इसने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार करके अपना खाता खोला है। खैर, इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सुपरस्टार भावुक होते नजर आए। उन्होंने अपने दर्शकों का आभार भी व्यक्त किया।