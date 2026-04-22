फिल्म 'पैट्रियट' पर आया अपडेट

मोहनलाल की फिल्म 'पैट्रियट' को सेंसर बोर्ड से झटका, इस कारण नहीं हुई पास

लेखन ज्योति सिंह 02:01 pm Apr 22, 202602:01 pm

क्या है खबर?

मोहनलाल और ममूटी की फिल्म 'पैट्रियट' अगले महीने सिनेमाघरों का रुख करेगी। महेश नारायणन द्वारा निर्देशित इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की ओर से झटका लगा है। दरअसल फिल्म में एक किरदार के नाम पर चिंता जाहिर की गई है। नतीजन सेंसर बोर्ड ने बदलाव के निर्देश दिए हैं। बताया जाता है कि निर्माताओं ने बोर्ड के निर्देशानुसार दोबारा से फिल्म में एडिटिंग की है, और अब फिल्म को प्रमाणन के लिए दोबारा से पेश किया जाएगा।