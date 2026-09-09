मोहनलाल, जूड एंथनी जोसेफ और आशिक उस्मान की तिकड़ी, L370 से फिर होगा धमाका

निर्देशक जूड ने हाल ही में अपनी फिल्म 'थुडक्कम' से मिली सफलता का स्वाद चखा है (जिसमें मोहनलाल की बेटी विस्मया भी थीं)।

आशिक उस्मान प्रोडक्शंस ने '#L370' को मोहनलाल के साथ "एक और खास सफर" बताया है।

हालांकि, फिल्म से जुड़ी और जानकारी अभी सामने नहीं आई है, पर शुरुआती चर्चा से पता चलता है कि '#L370' एक मजेदार एंटरटेनर होगी। इस वजह से इस टीम-अप से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं!