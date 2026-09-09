मोहनलाल, जूड एंथनी जोसेफ और आशिक उस्मान की तिकड़ी, L370 से फिर होगा धमाका
मनोरंजन
मोहनलाल ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह निर्माता आशिक उस्मान के साथ एक नई मलयालम फिल्म '#L370' में फिर से काम कर रहे हैं।
उन्होंने एक्स पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वे निर्देशक जूड एंथनी जोसेफ के साथ काम करने के लिए बेहद उत्साहित हैं।
यह उनका दूसरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही 'अतिमनोहरम' की शूटिंग पूरी की है।
जोसेफ की 'थुडक्कम' की कामयाबी से '#L370' की चर्चा हुई तेज
निर्देशक जूड ने हाल ही में अपनी फिल्म 'थुडक्कम' से मिली सफलता का स्वाद चखा है (जिसमें मोहनलाल की बेटी विस्मया भी थीं)।
आशिक उस्मान प्रोडक्शंस ने '#L370' को मोहनलाल के साथ "एक और खास सफर" बताया है।
हालांकि, फिल्म से जुड़ी और जानकारी अभी सामने नहीं आई है, पर शुरुआती चर्चा से पता चलता है कि '#L370' एक मजेदार एंटरटेनर होगी। इस वजह से इस टीम-अप से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं!