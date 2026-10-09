सैफ अली खान को चाकू मारने वाले मामले में बांग्लादेशी शख्स ने की गुनाह कबूलने की मांग, जानें पूरा मामला
मनोरंजन
बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने अभिनेता सैफ अली खान पर उनके मुंबई स्थित घर में जनवरी 2025 में चाकू से हमला किया था।
अब वह एक बार फिर अपना गुनाह कबूल करने की अपील कर रहा है। इस हमले के सिर्फ 2 दिन बाद ही इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया था।
उन्होंने इस साल भी अपना गुनाह कबूल करने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने उसकी अर्जी ठुकरा दी थी।
इस्लाम पर लगे कई आरोप
इस्लाम पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें जानलेवा हथियार से डकैती, गंभीर चोट पहुंचाना, घर में अवैध घुसपैठ और अप्रवासन नियमों का उल्लंघन करना शामिल हैं।
अब जज ने जेल अधिकारियों से कहा है कि वे बांग्लादेशी दूतावास से संपर्क करें, ताकि आरोपी उनसे बात कर सके।