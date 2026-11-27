नशे के इस्तेमाल की चिंता के साथ MNS ने कॉन्सर्ट वाली जगहों के आसपास भारी ट्रैफिक जाम का मुद्दा उठाया।

पार्टी का कहना है कि बार-बार होने वाले आयोजनों से स्थानीय लोगों को परेशानी होती है।

MNS ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए शिकायतों के बावजूद कार्यक्रमों को मंजूरी देने पर आपत्ति जताई। पार्टी ने महालक्ष्मी रेसकोर्स और NSCI डोम में भविष्य के आयोजनों पर रोक मांगी और शो रद्द न होने पर रास्ता रोको की चेतावनी दी।