वैरायटी इंडिया के अनुसार, 'मिसमैच्ड' का चौथा और आखिरी सीजन 2027 में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए निर्माताओं की नजर वैलेंटाइन सप्ताह पर है।

हालांकि, निर्माताओं की तरफ से रिलीज की तय तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन इस रोमांटिक प्रेम कहानी को प्यार के महीने में लाना दर्शकों के लिए शानदार पल होगा।

यह अंतिम अध्याय सीरीज की पसंदीदा जोड़ी डिंपल आहूजा और ऋषि सिंह शेखावत की प्रेम कहानी को आखिरी पड़ाव पर ले जाएगी।