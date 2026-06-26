'मिर्जापुर: द मूवी' का टीजर हुआ जारी, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म?
'मिर्जापुर: द मूवी' का टीजर जारी हो गया है। इस फिल्म के साथ 'मिर्जापुर' अब OTT से निकलकर सीधे सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है।
4 सितंबर को यह फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी, जिसमें कालीन भैया, मुन्ना, गुड्डू और गोलू जैसे हमारे सभी चहेते किरदार एक बार फिर नजर आएंगे।
श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि इतने सालों बाद अपने किरदार के शुरुआती दिनों में वापस लौटना, जब गोलू ने बदला लेने का रास्ता नहीं चुना था, उन्हें थोड़ा अजीब और पुरानी यादों में खोया हुआ जैसा महसूस हुआ।
श्वेता को गोलू के किरदार में वापस लौटना लगा उलझन भरा
श्वेता ने माना कि गोलू के हल्के-फुल्के अंदाज में वापस आना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा कि इतने सालों से वह सिर्फ बदले और गुस्से के भाव में जी रही थीं।
ऐसे में अचानक सामने स्वीटी और बबलू को देखकर उन्हें थोड़ी उलझन हुई। हालांकि, शूटिंग का माहौल उन्हें हमेशा की तरह सहज और जाना-पहचाना लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले सीरीज बनाते समय होता था।
फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, रसिका दुग्गल, जितेंद्र कुमार और दिव्येंदु शर्मा जैसे कलाकार भी अहम भूमिका में दिखेंगे।