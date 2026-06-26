'मिर्जापुर: द मूवी' का टीजर हुआ जारी, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म? मनोरंजन Jun 26, 2026

'मिर्जापुर: द मूवी' का टीजर जारी हो गया है। इस फिल्म के साथ 'मिर्जापुर' अब OTT से निकलकर सीधे सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है।

4 सितंबर को यह फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी, जिसमें कालीन भैया, मुन्ना, गुड्डू और गोलू जैसे हमारे सभी चहेते किरदार एक बार फिर नजर आएंगे।

श्वेता त्रिपाठी ने बताया कि इतने सालों बाद अपने किरदार के शुरुआती दिनों में वापस लौटना, जब गोलू ने बदला लेने का रास्ता नहीं चुना था, उन्हें थोड़ा अजीब और पुरानी यादों में खोया हुआ जैसा महसूस हुआ।